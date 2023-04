Quarta na TV: O Filho, A PIDE Leninha e um hospital indiano

CINEMA

O Filho

Prime Video, streaming

Nicholas, de 17 anos, muda-se para a casa de Peter, o pai, e de Beth, a madrasta. Peter tem um emprego muito absorvente, que tenta conciliar com o nascimento do seu segundo filho, mas faz o que pode para estar à altura das necessidades de Nicholas. Quer ser para o filho o que o seu próprio pai nunca conseguiu ser para ele. Mas essa reflexão sobre o passado vai reabrir feridas que julgava estarem cicatrizadas.

Estreado no Festival de Cinema de Veneza, O Filho é o segundo tomo da trilogia iniciada por Florian Zeller com O Pai (2020). Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath e Anthony Hopkins (protagonista de O Pai) lideram o elenco.

América Proibida

Fox Movies, 1h26

Realizado por Tony Kaye e escrito por David McKenna, aborda a disseminação de ideias nazis na América multi-racial contemporânea. Derek Vinyard (Edward Norton, nomeado para o Óscar) é o irmão mais velho que volta a casa após três anos preso.

Esperam-no a mãe (Beverly D’Angelo), a namorada (Fairuza Balk) e Danny (Edward Furlong), o irmão mais novo, que o idolatra. Nesse dia, Danny entrega na escola um trabalho sobre Mein Kampf. O director (Avery Brooks) recusa-se a aceitá-lo e pede-lhe que conte antes a história de Derek – um enredo de ódio, violência cega e redenção tardia.

SÉRIES

The Good Karma Hospital

AXN White, 21h25

Estreia. Depois de Trust Me, Dan Sefton criou mais um drama médico, mas este com a particularidade de ser ambientado na cultura indiana e de abordar os movimentos migratórios na perspectiva de uma pessoa que ali chega vinda do Reino Unido.

Ruby Walker (Amrita Acharia) é uma jovem médica anglo-indiana em busca de um recomeço (e de uma panaceia para um desgosto amoroso) que vai trabalhar para um hospital no sul da Índia.

Embora o “postal” seja paradisíaco, a realidade está cheia de arestas: a nível pessoal, as dificuldades de adaptação; a nível profissional, os recursos escassos para a quantidade de pacientes da comunidade pobre e numerosa da região. A série britânica, que conta quatro temporadas no total, fica em exibição semanal.

Tom Jones

Disney+, streaming

O personagem titular desta minissérie de época – que nada tem que ver com o cantor galês de voz portentosa – é um rapaz de origens humildes que cresceu sob a alçada de um homem rico.

Agora um jovem adulto, lida com os (des)amores próprios da idade. Os seus grandes problemas começam quando se apaixona por uma abastada herdeira, ansiando por uma união que vai contra a vontade das famílias de ambos.

Com um toque de comédia, Tom Jones faz uma releitura do romance de Henry Fielding, publicado em 1749. Solly McLeod, James Fleet e Sophie Wilde assumem os papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Béjart

RTP2, 23h01

Documentário de Henri de Gerlache e Jean de Garrigues sobre Maurice Béjart (1927-2007). Era um rapaz franzino dos subúrbios de Marselha, neto de um pescador e filho de um filósofo, a quem um médico receitou a dança. Viria a tornar-se um dos mais importantes coreógrafos da Europa dos anos 1960 e 70. Imagens raras, depoimentos de familiares e comentários de outros coreógrafos ajudam a desenhar a sua biografia e a traçar o seu impacto.

A PIDE Leninha

RTP1, 23h46

Chamava-se Madalena das Dores Oliveira. Era conhecida como Leninha. Mas o diminutivo estava longe de ter uma conotação carinhosa. Ficou para a história do Estado Novo como a mulher mais cruel (e até sádica) da polícia política, onde ocupou o cargo de chefe de brigada.

A sua história é contada com base nas memórias de cinco ex-detidas que conheceram de perto as suas técnicas de tortura. O documentário, assinado por Leandro Ferreira e Jorge Sá, estreia-se hoje e continua amanhã, por esta hora.

DESPORTO

Futebol: Famalicão x FC Porto

RTP1, 20h27

Transmissão em directo do jogo das meias-finais da Taça de Portugal, em que o Famalicão recebe em casa o Porto, detentor do troféu. É a primeira mão da eliminatória; a segunda está marcada para 4 de Maio, no Estádio do Dragão.