O populismo, segundo António Costa

Se o populismo é um mal, como o PS diz com frequência, não pode ser nutrido com a sua fonte original de energia: a manipulação ardilosa das palavras ou dos factos

O primeiro-ministro insurge-se, com razão, contra a “degradação do debate político”, em boa medida causado pelo “vocabulário que a direita vai usando”. Mas é incapaz de deixar uma palavra de apoio à única tentativa clara que Luís Montenegro ousou para se afastar da fonte dessa degradação, o discurso e a prática do Chega. Na entrevista à RTP este domingo, António Costa diz, pelo contrário, que Montenegro quer “manter uma situação equívoca” com o partido de André Ventura.<_o3a_p>