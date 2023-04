Trânsito condicionado em Lisboa por causa das comemorações do 25 de Abril

As comemorações do 25 de Abril e as várias manifestações que decorrerão durante o feriado motivarão o condicionamento do trânsito em várias áreas e arruamentos de Lisboa. A Polícia de Segurança Pública (PSP) avisa que as alterações temporárias acontecem, sobretudo, em duas zonas, nas imediações da Assembleia da República e na Avenida da Liberdade, e em dois períodos diferentes, a manhã e a tarde, respectivamente.

De manhã, logo a partir das 8h, na zona do parlamento, serão sujeitas a restrições e condicionamentos, sempre que sejam necessários, as seguintes artérias: Calçada da Estrela, Rua Borges Carneiro, Rua Miguel Lupi, Rua da Imprensa à Estrela, Rua de Santo Amaro, Avenida D. Carlos I, Rua dos Industriais, Rua das Francesinhas e Rua Poiais de São Bento.

Na parte da tarde, os condicionamentos afectarão a zona da Avenida da Liberdade, sendo que, pelas 13h30, começarão por ser encerradas todas as vias de acesso ao Marquês de Pombal. Meia hora depois, iniciar-se-á o isolamento total de trânsito das restantes artérias onde decorrerá o tradicional do desfile comemorativo do 25 de Abril.

Assim, será impedida a circulação de trânsito no acesso à Praça Dom Pedro IV, tal como será ainda bloqueada a passagem de trânsito no sentido da Praça dos Restauradores, para quem circule na Praça Dom João da Câmara e na Rua 1º de Dezembro. De igual modo, será impedida a circulação no sentido da Praça do Marquês de Pombal para quem circule na Avenida Duque de Loulé e na Rua Joaquim António de Aguiar.

Nesse período, será totalmente interrompido o tráfego automóvel na Praça dos Restauradores, na Avenida da Liberdade (central e laterais), na Praça do Marquês de Pombal, bem como Avenida António Augusto de Aguiar, na Avenida Fontes Pereira de Melo, na Rua Braancamp, na Avenida Duque de Loulé, na Rua Alexandre Herculano, na Rua Barata Salgueiro, na Rua do Salitre, na Praça da Alegria, na Rua das Pretas e no Largo da Anunciada.

A PSP avisa que, no caso da Fontes Pereira de Melo, e em caso de necessidade, a restrição à circulação viária poderá acontecer logo desde a Praça Duque de Saldanha. No Túnel do Marquês de Pombal, o trânsito será totalmente encerrado nos dois sentidos.

Por causa das restrições à circulação, a PSP pede a todos que evitem circular de automóvel nessas áreas e privilegiem o uso de transportes públicos, em particular o metropolitano.