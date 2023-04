Depois do fecho da Book Depository, onde posso comprar livros online?

Depois de 15 anos a "democratizar o acesso aos livros", como descreveram os criadores, a Book Depository vai fechar no fim de Abril. Para os leitores internacionais, a notícia foi quase como um murro no estômago (amansado pelo facto de a megaloja pertencer à Amazon). Além dos preços acessíveis e do enorme catálogo, a loja online não cobrava nenhum valor extra pelo envio das encomendas.

As alternativas (que não cobrem valores exorbitantes pelo transporte e que enviem encomendas para muitos países) não são muitas, mas existem. Podes começar por procurar a obra que queres ler na tua livraria local ou nas estantes de amigos ou familiares. Para quando essa estratégia não resultar, reunimos alguns sites ​que te podem ajudar.

Tal como a Book Depository, esta loja online tem sede no Reino Unido. Não cobra nenhum valor extra pelo transporte, mas faz envios apenas para 38 países. Felizmente, Portugal está incluído.

Se não te importares de comprar livros em segunda mão, a World of Books pode ser outra alternativa à Book Depository. Tem uma selecção de mais de sete milhões de obras e é possível fazer encomendas para Portugal. No entanto, este site cobra um valor extra pelo transporte das encomendas e podes ter de pagar entre três e quatros euros por cada livro.

Para livros editados no Reino Unido, a Blackwell's é outra opção. Não cobram taxas e enviam para Portugal, mas os preços podem ser mais elevados do que na Book Depository, por exemplo.

Antes de passar a cobrar portes, a AwesomeBooks, que vende livros novos e em segunda mão, era um dos rivais da Book Depository. Agora, continua a fazer envios para quase todos os países da Europa (incluindo Portugal) e alguns da América do Norte e da Ásia, mas os portes por cada livro comprado (mesmo que seja na mesma encomenda) podem variar entre os três e quatro euros.

Com sede nos Estados Unidos, é possível encomendar livros da Better World Books para Portugal. Se o valor da encomenda for superior a 15 dólares, os portes são grátis. Se for inferior, pagarás cerca de um euro e trinta cêntimos para os transportes. Mas há um contra: a tua encomenda poderá demorar algum tempo a chegar, visto que é enviada dos EUA.

É uma das livrarias britânicas mais populares, com mais de 300 lojas espalhadas pelo Reino Unido. Apesar da grande selecção de obras e de ser possíveis fazer encomendas para Portugal, a Waterstones pode não ser uma alternativa tão competitiva como as restantes desta lista. Isto porque os portes custam cerca de dez euros por livro e cerca de 1,10 euros por cada livro extra da tua encomenda.

Outras alternativas

Também podes comprar livros em português e em inglês nos sites da Bertrand e da Wook ou em páginas de segunda mão, como o Trade Stories, OLX, Vinted, Vocart ou grupos de troca e venda no Facebook ou no Instagram.