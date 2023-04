Book Depository, megaloja de livros online, vai fechar no final de Abril

A Book Depository deverá fechar no final de Abril. Segundo o Guardian, esta informação já foi enviada aos fornecedores e editores parceiros da loja online de venda de livros, que pertencia à Amazon desde 2011.

De acordo com a Bookseller, a empresa enviou um e-mail aos parceiros, e adiantou que os clientes poderão fazer compras até dia 26 de Abril. “Durante as próximas semanas, vamos reduzir a actividade do negócio, descontinuar o catálogo e fechar o site”, refere Andy Chart, responsável pela gestão de fornecedores, citado pelo Irish Times.

Um porta-voz da Amazon referiu, ao mesmo jornal, que a empresa teve um período de “incerteza e dificuldades no passado”, acrescentando que a eliminação de quase 20 mil postos de trabalho iria permitir que se “persigam oportunidades a longo prazo com uma estrutura mais forte”. Muitas das funções eliminadas faziam parte das secções de Dispositivos e Livros.

Fundada em 2004 por dois ex-funcionários da Amazon, Stuart Felton e Andrew Crawford, a Book Depository nasceu, pelas palavras dos criadores, para democratizar o acesso aos livros. Fecha ao fim de quase dez anos, sem que a Amazon especifique quantas pessoas vão ficar sem trabalho.