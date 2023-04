Demissão, Remodelação e Dissolução

Os mandatos são para cumprir até ao fim. São sinistras as ideias que sugerem que o Presidente deve seguir as sondagens e saber se os seus favoritos estão bem colocados para ir a eleições.

Ao menor problema, o que se ouve em Portugal é um imediato pedido de demissão do ministro, do primeiro-ministro ou do Governo. Para as oposições, a demissão do ministro é quase o primeiro passo de uma luta. Este hábito, ou vício, é próprio de todas as oposições, qualquer que seja o governo em exercício. Tenha este uma maioria ou não, seja de um só partido ou de coligação.