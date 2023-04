Como usar tecnologia de forma amiga do ambiente

Quem é que não gosta de pôr as mãos no gadget mais recente? Comprar demasiados dispositivos tecnológicos pode prejudicar o ambiente e o futuro, mas não precisa de desistir de novas tecnologias. Pode pensar em formas de prolongar a vida útil dos seus dispositivos e aprender a deitá-los fora de forma responsável. A propósito do dia da Terra, que se celebra a 22 de Abril, reunimos alguns conselhos para quem quer fazer o melhor contra um problema sistémico.

Não substitua, conserte

A utilização diária dos aparelhos tecnológicos não tem tanto impacto sobre o ambiente como o processo de fabrico. Isso significa que a melhor coisa que pode fazer é evitar comprar novos gadgets durante o maior tempo possível. Uma das formas mais comuns de prolongar a vida útil dos aparelhos é substituir a bateria.

"Nunca deite nada fora porque a bateria não está a funcionar", diz Kyle Wiens, presidente executivo do site de direitos do consumidor iFixit.

As baterias vão perdendo a sua capacidade ao longo do tempo, o que também pode fazer com que os aparelhos funcionem mais lentamente. Se um dispositivo não for construído para que a troca de bateria se faça facilmente, experimente procurar instruções no site do fabricante. Também pode utilizar uma oficina de reparação de terceiros ou pagar ao fabricante para substituir a bateria.

Recicle

Não se limite a colocar um aparelho em fim de vida num caixote do lixo. Muitos dispositivos são embalados com componentes contendo metais raros que são difíceis de recuperar depois de terem chegado ao aterro sanitário. Além disso, podem conter produtos químicos inflamáveis, que podem ser absorvidos pelo solo ou representar um perigo para a saúde.

Quando um aparelho fica inutilizável, poderá reciclar os componentes electrónicos de forma responsável. Algumas cidades oferecem serviços de reciclagem de produtos electrónicos e muitas vezes o fabricante aceita equipamento antigo de volta para reaproveitar materiais.

Compre usado

Não há que temer comprar aparelhos em segunda mão, especialmente quando são vendidos pelos fabricantes. Procure versões renovadas de novos dispositivos que quer comprar que estão normalmente cobertos por uma boa garantia.

Os dispositivos usados são outra opção. Procure a última versão de um dispositivo popular em sites de dispositivos em segunda mão, em vez de optar logo pelo modelo mais recente.

Prefira gadgets multifunções

Evite comprar produtos que só têm uma função e são direccionadas a nichos. "Estas tecnologias de uso único são catastroficamente terríveis", diz Kyle Wiens, do site iFixit.

Canalize o seu hacker interno e utilize produtos que já tenha. Por exemplo, em vez de um monitor de bebés, considere a utilização do smartphone para vigiar um recém-nascido. Há um milhão de máquinas de "ruído branco" (white noise), mas qualquer smartphone ou coluna sem fios pode reproduzir os mesmos sons. Despertador? Use o seu telefone. Máquina fotográfica? Use o seu telefone. Impressora? Se tiver uma no seu local de trabalho, use-a.

Poupe energia

Para manter as suas baterias a funcionar durante mais tempo, carregue correctamente os seus dispositivos. Num smartphone, espere até que a carga desça para 20 por cento, desligue quando estiver completa e evite que o dispositivo fique demasiado quente.

A maioria dos dispositivos entra em modo de baixo consumo quando não estão a ser utilizados, mas continuam a consumir alguma electricidade. Experimente ligar vários cabos de energia a uma extensão para que possa desligá-la facilmente quando sair de casa durante o dia.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post