Conheces o white noise, mas e o ruído castanho ou rosa? Ouve-os aqui e relaxa

O nome “ruído castanho” não tem relação com a cor, mas com o botânico escocês Robert Brown, que descobriu o movimento browniano. Na física, este é o movimento errático de partículas suspensas numa solução.

No som, o brown noise pode ser comparado a estar dentro de casa a ouvir chuva forte e consistente, ou a uma forte queda de água, a pouca distância. É um som mais grave e profundo do que o popular ruído branco ou o também conhecido ruído cor-de-rosa.

“Imagino-me logo sentada num comboio, a passar por campos verdes lá fora e os meus nervos acalmam-se imediatamente”, lê-se num dos comentários no YouTube a um vídeo de ruído castanho. É considerado o mais relaxante e reconfortante dos três (embora seja plausível duas pessoas preferirem sons diferentes para estudar ou para adormecer).

“Os nomes distintos que são dados a ruídos, como o branco, o rosa e o castanho, referem-se todos à forma como a energia do som é distribuída pelas diferentes frequências”, explicou a médica neurologista Naina Limbekar, à revista Bustle, acrescentando que as frequências intensas do ruído castanho se manifestam como um zumbido profundo e permanente.

O ruído branco cria um “cobertor” de sons constantes que engole a inconsistência dos sons que podem manter-nos acordados ou desconcentrados. É o equivalente auditivo da luz branca: uma combinação de todas as frequências do espectro acústico, que se misturam para mascarar a maioria dos pequenos sons, independentemente da frequência. Soa a uma brisa ou uma televisão que parou de transmitir e mistura frequências elevadas com outras mais baixas.

Já o som cor-de-rosa aposta menos nas frequências mais altas — e será o mais parecido com o som das ondas. Investigadores observaram padrões semelhantes ao ruído rosa em segmentos curtos do canto de aves, bem como em algumas paisagens sonoras urbanas, escreve a organização norte-americana Sleep Foundation.

O som castanho, cujos efeitos ainda não foram estudados, tem sido descrito como mais aprazível por pessoas com zumbidos constantes nos ouvidos. “Para reduzir alterações disruptivas nos níveis sonoros enquanto adormeces, procura opções que reproduzam ruído contínuo, ou bandas sonoras em loop que disfarcem o fim da faixa”, escreve a organização, que disponibiliza no YouTube várias faixas de diferentes sons para ajudar a adormecer.

Além desta plataforma, existem várias aplicações gratuitas que permitem chegar ao som perfeito.

A maioria das aplicações e máquinas de som têm um temporizador, para que o ruído não fique a tocar durante toda a noite. Além de poupar a bateria do computador ou do telemóvel, um temporizador também elimina a necessidade de olhar para o ecrã antes de adormecer. É importante manter o volume a um nível confortável e seguro, já que poderás ouvi-lo durante uma hora.

O site My Noise permite gerar o ruído que mais nos agrada, através de dez controlos de cores diferentes que, quando alinhados na linha sugerida, geram um espectro parecido com o cor-de-rosa. Cada cursor controla uma determinada banda de frequência audível, das mais baixas (castanho e vermelho) às mais altas (roxo e lilás).

Para ocultar ruídos indesejáveis, os criadores do site aconselham a apostar em bandas com o mesmo tom que o ruído que se pretende disfarçar. Assim, consegue-se uma maior eficiência e níveis de ruído de cobertura mais silenciosos.

“Olá, Siri, toca brown noise na Noise Machine”, a app que permite escolher entre três cores sonoras: castanho, rosa e branco, bem como definir um temporizador e controlar o som com o ecrã bloqueado.

Criada pela mesma empresa que criou a White Noise, uma das aplicações de ruídos mais bem cotada nas lojas de aplicações, a Noise Generator também permite, como o nome indica, costumizar a “cor” da máscara de som que precisamos para um dado momento.

A Atmosphere cria diferentes ambientes relaxantes para dormir e meditar, por exemplo, ou para ler. É possível combinar o som da floresta com o da praia e guardar estas misturas. A app funciona em modo offline e não obriga a criar conta, o que é definitivamente uma vantagem.