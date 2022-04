A startup que mais cresce na Europa vende iPhones usados

No centro comercial Myyrmanni, em Vantaa, na Finlândia, há uma nova máquina que aceita telemóveis usados, avalia o estado em que estão através de câmaras e devolve, na hora, dinheiro ou iPhones recondicionados. Os iPhones têm todos o selo da Swappie, a empresa finlandesa que recebe, arranja e vende telemóveis usados da Apple. É a startup que está a crescer mais depressa na Europa de acordo com o ranking anual do jornal Financial Times e da analista de mercado Statista. Em seis anos, a empresa, que funciona maioritariamente online, expandiu a actividade para 15 países, incluindo Portugal, e vendeu mais de um milhão de aparelhos em segunda mão. Os preços começam nos 149 euros para um iPhone 7 com “sinais de uso” (riscos no ecrã e moldura).