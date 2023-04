Acusado de bullying, vice-primeiro-ministro britânico apresenta demissão

Investigação independente valida duas das oito denúncias contra Dominic Raab. É a segunda demissão ministerial do Governo de Sunak relacionada com bullying.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça do Reino Unido, Dominic Raab, apresentou esta sexta-feira a sua demissão do Governo britânico, revelando que a investigação independente às oito denúncias de bullying movidas contra si por funcionários públicos com os quais trabalhou validou duas delas.

Acusado pelos queixosos de ter “criado uma cultura de medo” no local de trabalho e de adoptar comportamentos descritos como “intimidatórios e depreciativos”, Raab já tinha prometido demitir-se caso o inquérito validasse as queixas, que abarcam o período em que exerceu os cargos de ministro do “Brexit” (2018), ministro dos Negócios Estrangeiros (2019-2021) e ministro da Justiça (2021-2022) nos governos de Theresa May e Boris Johnson.

Na carta que endereçou ao primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, e que publicou esta manhã no Twitter, o ministro demissionário pôs, no entanto, em causa as acusações de comportamento abusivo presentes no relatório elaborado pelo advogado Adam Tolley.

“Embora me sinta obrigado a aceitar o desfecho do inquérito, este descartou todas as queixas apresentadas contra mim menos duas. Também acredito que essas duas conclusões adversas são defeituosas e estabelecem um precedente perigoso para a conduta de um bom Governo”, criticou.

“Em primeiro lugar, os ministros devem ser capazes de poder fazer uma supervisão directa aos funcionários de topo [da Administração Pública], quando estão em causa negociações cruciais que estão a ser conduzidas em nome da população britânica. Caso contrário, o princípio democrático e constitucional da responsabilidade ministerial ficaria perdido”, argumenta.

“Em segundo lugar, os ministros devem poder ser capazes de fazer comentários críticos e directos sobre instruções e propostas de funcionários de topo, de forma a definirem os padrões a conduzirem as reformas que a população espera de nós”, acrescenta.

“Ao estabelecer um patamar tão baixo para aquilo que é considerado bullying, esta investigação estabelece um precedente perigoso. Vai dar azo a queixas falsas contra ministros e vai ter um efeito inibidor para aqueles que querem impulsionar mudanças em nome do Governo e, em última instância, para a população britânica”, conclui Raab.

O anúncio da saída do vice-primeiro-ministro surge quase 24 horas depois de Sunak ter recebido o relatório de Tolley, que deve ser publicado a qualquer momento.

O silêncio prolongado do primeiro-ministro britânico apenas contribuiu para aumentar o tom das críticas da oposição, que o acusaram de não ter coragem política para afastar Raab e denunciaram mais um caso que vem pôr em causa a “integridade, o profissionalismo e a responsabilidade a todos os níveis” que Sunak prometeu no primeiro dia no n.º 10 de Downing Street – numa tentativa clara de demarcação da governação de Boris Johnson.

Dominic Raab é o segundo ministro do executivo de Sunak a sair de cena por motivos relacionados com bullying exercido sobre inferiores hierárquicos, depois da demissão do então ministro da Educação, Gavin Williamson, em Novembro do ano passado.

Para além destes dois, o primeiro-ministro conservador também foi forçado a afastar, em Janeiro, o presidente do Partido Conservador e secretário de Estado sem pasta, Nadhim Zahawi, que tinha sido ministro das Finanças de Johnson e que não comunicou ter sido investigado pela autoridade tributária britânica antes de entrar no Governo, devido a uma multa de milhões ao fisco.