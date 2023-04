Lisboa: histórica Casa Senna, fundada em 1834, fecha portas este sábado

Loja com História, fornecedora de bilhares do rei D. Carlos e das primeiras botas de futebol do Sporting encerra actividade na Baixa. Não-renovação do contrato de uma das fracções dita desfecho

Depois de uma década de incertezas, uma história de quase dois séculos chega agora ao fim. Reconhecida pelo rei Dom Carlos, que a nomeara fornecedora “de bilhares e jogos diversos” da Casa Real, bem como por múltiplas entidades desportivas que escolheram a qualidade dos seus produtos, a Casa Senna fecha as portas no número 46 da Rua Nova do Almada, na Baixa lisboeta, este sábado, em consequência da não-renovação do contrato de arrendamento de um espaço contíguo da loja, considerado imprescindível para o funcionamento do negócio fundado em 1834.