O quebra-cabeças preferido de Alfonso Caramazza é o nosso cérebro

Alfonso Caramazza pode ser definido como um cientista fascinado por quebra-cabeças. No caso dele, por montar os puzzles do nosso cérebro: como se organiza, como representamos um lápis na nossa cabeça ou se uma pessoa cega também activa as mesmas áreas do cérebro que uma pessoa que não é cega, quando falamos na cor “vermelho”. “Para mim, o prazer de poder resolver estes puzzles é a recompensa que tenho”, admite o investigador da Universidade de Harvard, em conversa com o PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt