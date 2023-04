Chade: leões regressam a parque nacional onde não eram vistos há quase duas décadas

As imagens da leoa foram captadas, em Fevereiro, pelas câmaras de videovigilância do parque. “Isto é extremamente encorajador”, disse o director executivo do programa Wildlife Conservation Society.

Não se viam leões no Parque Nacional Sena Oura, no Chade, desde 2004, e a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) acabou mesmo por considerá-los extintos. No entanto, um leão foi visto, recentemente, nesta área protegida.

Uma equipa de conservadores do Governo do Chade e da Wildlife Conservation Society (WCS) divulgaram esta quinta-feira a foto de uma leoa. As imagens foram captadas, em Fevereiro, pelas câmaras de videovigilância do parque.

“A imagem mostra uma leoa adulta, muito saudável, com cerca de cinco anos de idade”, afirmou o director executivo do programa WCS Big Cat, Luke Hunter, à BBC. “Tenho a certeza de que ela não está sozinha”, acrescentou.

Luke Hunter disse ainda que “isto é extremamente encorajador uma vez que as fêmeas primordiais são a base de qualquer população de leões, e ela habitam áreas que têm presas e são seguras para criar os seus filhos”.

A organização referiu que a região “passou por um período de caça furtiva implacável e organizada há mais de uma década, mas desde então beneficiou de um forte compromisso com a conservação por parte dos Governos de Camarões e Chade”. “Isso gerou uma melhor protecção dos parques nacionais e as populações de vida selvagem estão a começar a recuperar-se”, concluiu.

Luke Hunter declarou que existem entre 22.000 a 24.000 leões na natureza, sendo que a maioria é classificada como subespécie do leão do Sul, nativa do Leste e Sul de África. Há menos de mil leões no Norte da África Ocidental e Central, porque são “especialmente ameaçados e preciosos”.