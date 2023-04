Nomes que avivam memórias, neste outro 25 de Abril

Na próxima terça-feira vão celebrar-se 49 anos do 25 de Abril, com maiúscula. Já não são os 48 completados em 2019 e mais aparentados à duração da ditadura (que durou exactamente 47 anos, 10 meses e 27 dias) nem o meio século que há-de festejar-se em 2024, logo se verá como e com que disposição geral. São 49, num meio-termo que não suscita grandes alusões. Por isso, à medida de tal número, de entre centenas de livros editados desde 1974 com o 25 de Abril por mote, tropeçámos num que faz agora dez anos e que, sob um título anódino (25 Abril 1974 Liberdade), retrata em pequenos textos e outros tantos retratos desenhados “80 figuras que marcaram os anos da revolução”.

