P24. Obras e cortes de trânsito: Lisboa e Porto em transformação

Neste P24, ouvimos Luciano Alvarez e André Borges Vieira sobre as mudanças em curso nas duas maiores cidades do país.

O executivo da Câmara Municipal de Lisboa apresentou na terça-feira um conjunto de medidas que vai fazer com que a zona central da cidade fique apenas aberta a trânsito local (moradores e trabalhadores) das 8h às 20h já a partir do próximo dia 26 e por pelo menos um ano. Já no Porto, a Ponte D. Luís I reabriu o tabuleiro inferior sem permitir a passagem de automóveis particulares. Neste P24, ouvimos Luciano Alvarez e André Borges Vieira sobre as mudanças em curso nas duas maiores cidades do país.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.