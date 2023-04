Três bateristas entram num teatro e formam uma banda: eis os Sangue Suor

A história do novo grupo de Ricardo Martins, Rui Rodrigues e Susie Filipe começou a ganhar forma quando o director artístico do Theatro Circo, Paulo Brandão, falou ao segundo destes bateristas da vontade de ter um “momento percussivo” nas comemorações dos 106 anos da instituição bracarense, em Abril de 2021. Rui Rodrigues recorda ao PÚBLICO que propôs “convidar outros bateristas” para, juntos, comporem uma espécie de “hino para o teatro”. Falou então com Ricardo Martins e Susie Filipe, bem como com Catarina da Silva Henriques, baterista das Anarchicks e da banda que acompanha Paulo Furtado, vulgo Legendary Tigerman. E o quarteto compôs o tema Sangue & suor.

