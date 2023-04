DGS confirma dois casos de lepra em Portugal entre Março e Abril

Os dois casos de lepra registados em Portugal recentemente são importados do Brasil, onde a doença é endémica.

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) divulgou esta quinta-feira que, entre Março e Abril, foram reportados dois casos importados da doença de Hansen, mais conhecida por lepra, com origem no Brasil.

Numa resposta à agência Lusa, e sem especificar os locais de registo, a DGS fala em dois casos em Portugal nos últimos meses que "se referem a indivíduos originários do Brasil". "Os casos foram reportados no contexto da suspeita clínica e no contexto da origem de zonas endémicas, tendo já iniciado o tratamento adequado", garante a DGS.

Na manhã desta quinta-feira, a RTP noticiou que foi confirmado, no Porto, um caso de lepra. O doente terá contraído a infecção no Brasil há menos de um mês.

A agência Lusa solicitou esclarecimentos junto da Administração Regional de Saúde do Norte, que não prestou informações. Já o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) remeteu para a DGS.

Na quarta-feira, também os serviços de saúde da Madeira informaram que foi confirmado, nessa região, um caso importado de lepra com origem no Brasil. A nota divulgada pela Direcção Regional da Saúde (DRS) do arquipélago da Madeira adiantava tratar-se de uma mulher, adulta, que reside na região autónoma desde Janeiro de 2022.

Os serviços de saúde insulares esclareceram que esta doença "não se propaga facilmente, pelo que não implica isolamento" e indicaram que o "tratamento é muito eficaz e a profilaxia é apenas recomendada no caso de contactos muito próximos e prolongados".

Ainda na resposta esta quinta-feira à Lusa, a DGS recorda que o Brasil é um país onde esta doença "ainda é endémica, com vários casos reportados anualmente".

"A doença é erradicada em Portugal e os casos reportados anualmente são sempre casos importados, numa média de dois a seis casos por ano. A DGS vai continuar a acompanhar a situação, não se verificando, até à data, alteração no perfil do número de casos importados", termina a autoridade de saúde.