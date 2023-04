Com a barragem de Santa Clara quase a um terço, agricultores do Mira vêem-se à míngua

No ano em que a água destinada ao regadio sofreu um corte drástico, aumentaram as inscrições para rega e o consumo humano é assegurado com água de péssima qualidade.

Tanto as framboesas como os mirtilos são culturas que “gostam de conforto hídrico, pelo que não devemos deixar que a água lhes falte”, aconselha a descrição técnica que acompanha o processo de produção destes frutos vermelhos. Mas no Perímetro de Rega do Mira, dependente da barragem de Santa Clara, que está a pouco mais que um terço da sua capacidade, esta orientação é completamente inalcançável. Foi exigido à associação de regantes uma gestão criteriosa do recurso mas, por considerar que as suas directivas não estavam a ser seguidas, o Governo destituiu a direcção da instituição. Enquanto isso, os agricultores temem já os efeitos da seca que se adivinha.