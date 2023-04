Medidas sobre identidade de género nas escolas geram consenso no Parlamento

Já é consensual da esquerda à direita que a lei da autodeterminação da identidade de género deve ser aplicada no sistema de ensino e que as práticas de conversão das pessoas LGBTQI+ devem ser proibidas e criminalizadas, estando em causa o cumprimento da Constituição. Mas, tal como em 2019, o debate sobre o acesso às casas de banho e balneários por parte das pessoas trans nas escolas voltou a ressurgir no Parlamento, por mão do Chega, que acabou isolado com acusações de "discurso de ódio" e "transfobia".

