Numa floresta de 200 hectares, entre colinas, riachos e pântanos, o estúdio de arquitectura Marc Thorpe Design, com sede em Nova Iorque, criou o Pavilhão Crystal Lake, um projecto para um santuário de meditação no meio de um lago imóvel.

Foi proposto para a região das Montanhas de Catskill, no sudeste do estado de Nova York, este espaço que oferece calma e serenidade aos visitantes amantes da natureza e praticantes de meditação e ioga, um salão que também pode ser usado em sessões de terapia de grupo e onde se celebra a tranquilidade e beleza da paisagem circundante.

Acessível estritamente por barco, o pavilhão de vidro, madeira e juntas de aço leve — um trabalho site specific que parece pairar sobre o lago — é definido por uma estrutura central, suspensa por um único pontão de betão. "O Crystal Lake parece flutuar sobre a superfície do lago enquanto reflecte o seu tecto triangular, sugerindo uma ilusão de óptica de leveza", lê-se no site do estúdio.