Arquitectura de controlo: as paisagens urbanas bizarras e pós-modernistas da Coreia do Norte

Edifícios altos e coloridos, ruas sem publicidade, mas com propaganda e estradas novas... sem carros. A Reuters reuniu uma fotogaleria com imagens enviadas pela Agência Central de Notícias da Coreia que mostram a arquitectura da capital Pyongyang e empreendimentos tecnológicos e de habitação de outras províncias do país, passando pelo parque aquático Munsu.

É uma visita virtual às ruas do estado isolado, entre arranha-céus futuristas e monumentos socialistas. Antes, já tínhamos entrado nos hotéis kitsch da Coreia do Norte. “Congelada no tempo, a arquitectura de Pyongyang é tipicamente soviética e brutalista com interiores modernistas”, foi a descrição que os fotógrafos James Scullin e Nicole Reed trouxeram da viagem que, tal como esta fotogaleria, é a Pyongyang que o Estado norte-coreano quer mostrar ao exterior.