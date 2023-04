Um fígado sóbrio, mas saturado

Num contexto de doença, o fígado torna-se ineficaz em metabolizar e eliminar a gordura, pelo que esta se acumula no seu interior originando uma condição designada de “esteatose”. No passado, o consumo excessivo de álcool era considerado um dos principais fatores por trás deste fenómeno. Mas, na década de 80, identificaram-se casos de esteatose em doentes na ausência do consumo de álcool. Assim, classificou-se esta patologia como doença do fígado gordo não alcoólico (ou NAFLD, na sigla em inglês).

A prevalência da NAFLD tem vindo a crescer drasticamente, afetando cerca de 1/4 da população mundial. Este aumento reflete a prevalência de obesidade e diabetes de tipo II, ambos considerados fatores de risco para o desenvolvimento de NAFLD. Atendendo à complexidade desta patologia, ainda não foram aprovados fármacos que permitam o seu tratamento. No nosso laboratório estudamos doenças metabólicas, nomeadamente a NAFLD. Com a minha investigação, pretendo dissecar os mecanismos celulares subjacentes ao desenvolvimento e agravamento da doença, bem como identificar alvos biológicos que possam ser explorados em novas abordagens terapêuticas.

Foto O investigador Miguel Mateus Pinheiro

A NAFLD é uma doença progressiva, podendo ser benigna ou evoluir para cirrose ou até mesmo cancro do fígado. Porém, as causas que levam à progressão da doença, para além dos fatores genéticos e ambientais, não são completamente conhecidas. Poderão estar relacionadas com a quantidade de gordura armazenada? Ou será o tipo de gordura o fator determinante?

Não obstante da conotação negativa que a palavra “gordura” possui, o seu consumo é fundamental para uma dieta equilibrada. Em termos simples, podemos classificar os tipos de gordura como no filme O Bom, o Mau e o Vilão. As gorduras saturadas, por exemplo, são consideradas mais prejudiciais para saúde, estando relacionadas com o aumento dos níveis de colesterol, potenciando comorbilidades a nível cardiovascular.

Em fases avançadas da doença, mecanismos de morte celular podem ser ativados nas células do fígado, desencadeando processos inflamatórios. Um deles, a necroptose, encontra-se ativo em várias patologias, inclusivamente em doentes com NAFLD. No nosso laboratório, descobrimos que a inibição da necroptose em modelos experimentais da doença resultou numa melhoria das lesões no fígado. Além disso, esta inibição alterou o tipo de gordura armazenada no fígado, onde observámos um aumento de gorduras não saturadas, conhecidas por terem um papel protetor no fígado. Assim, a necroptose apresenta-se como um potencial alvo terapêutico na NAFLD.

Através de um esforço coletivo, esperamos conseguir mitigar o fardo que a NAFLD impõe na sociedade. Até lá, cuide bem do seu fígado, pois ele certamente cuidará bem de si.

Estudante de doutoramento no Instituto de Investigação do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico