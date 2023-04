A memória não pode ser curta

Neste 18 de Abril está em Portugal o chefe do executivo de Macau, Ho Iat-seng. Irá encontrar-se com o Presidente da República, com o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros. Encontros de cortesia. Haverá visitas a empresas e instituições que mantêm, ou se gostaria que tivessem, uma ligação a Macau e à China. O chefe do executivo de Macau, cujo estatuto no protocolo chinês é o de vice-primeiro-ministro, será acompanhado por uma comitiva que integra cerca de 50 empresários e candidatos a tal.

