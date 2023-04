Parte da baixa de Lisboa e da zona ribeirinha só vai ficar aberta a trânsito local

A zona entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque vai ficar apenas aberta a trânsito local (moradores e trabalhadores) das 8h às 20h já a partir do próximo dia 26 e por pelo menos um ano. Vai também ser proibida a circulação de veículos com mais de 3,5 toneladas, o que significa que deixarão de passar nestas ruas durante o dia autocarros turísticos e muitos dos veículos da distribuição. As medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelo executivo da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Esta é a resposta que a autarquia encontrou para os constrangimentos provocados pelas muitas obras que estão a ser levadas a cabo na capital do país e que se vão intensificar em breve. “Melhorar exige mudar”, disse o presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD).

Esta zona, que contempla uma boa parte da baixa alfacinha e da zona ribeirinha, vai continuar aberta a transportes públicos, carris e táxis, mas não os veículos TVDE, uma vez que não são considerados transportes públicos.

Como resposta aos condicionamentos de trânsito, a CML criou o que chamou de 5ª circular da cidade. Uma via que vai ser sinalizada para que o transito desviado da baixa e da zona ribeirinha circule preferencialmente por ali.

A apelidada 5ª circular tem entrada e saída pela Av. 24 de Julho junto a Alcântara e pela Av. Infante D. Henrique junto ao Parque das Nações. A via passa pela Estrela, Rato, Conde Redondo, Praça do Chile e Paiva Couceiro.