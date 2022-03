Baixa sem carros? Câmara dá um passo atrás e diz estude-se

Quando foi apresentada no início de 2020, a Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER ABC) foi recebida com muitas reservas por moradores e comerciantes, sobretudo por não ter havido um debate público sério. Esta iniciativa do executivo então liderado por Fernando Medina pretendia reduzir o número de carros a circular nesta zona da cidade, onde os níveis de poluição estão constantemente acima do recomendado, aumentar o espaço pedonal e facilitar o andamento dos transportes públicos.