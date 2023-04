PSuperior debate como usar a tecnologia contra a desinformação online

O boato ou a mentira, que nos dias de hoje se encaram como um grave problema político, social e cultural designado por desinformação, sempre existiram. Fosse pela oralidade, fosse pelos panfletos apócrifos, por inocência ou vingança, as sociedades humanas sempre tiveram de enfrentar os custos das fake news contemporâneas. Mas por que razão se debate hoje tão intensamente o fenómeno da desinformação e se apela a ferramentas de literacia mediática para a enfrentar?

A resposta é complexa, mas dispõe de um ponto consensual: porque o poder das plataformas tecnológicas e das redes sociais para produzirem, multiplicarem e dirigirem notícias falsas é hoje maior do que em qualquer outro período da História. A escala da desinformação envolve hoje tanto redes criminosas como estados adversários ou inimigos e é capaz de desestabilizar democracias e de influenciar o sentido de voto em países como o Brasil, os Estados Unidos ou o Reino Unido – foi o que aconteceu com o "Brexit".

A segunda conferência do programa PSuperior Talks, mobilizada pela Google, tem como objectivo não apenas o tema da desinformação como o seu combate através dos meios que a multiplicam: a tecnologia. Se os algoritmos incentivam a mentira ou a manipulação selectiva, podem também servir de instrumento para travar as fake news. Como tema de debate para esta segunda sessão, pretende-se discutir este “aparente paradoxo”, perguntando-se “o que podem e devem fazer as plataformas, os jornalistas e os cidadãos?”, Ou “como está a tecnologia a responder à desinformação?”.

Para discutir este tema, foram convidadas Ana Rocha de Paiva, gestora de Programas de Inovação e Desenvolvimento para os Media na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), na Google, Álvaro Figueira, director do Mestrado em Data Science da Universidade do Porto e especialista em data mining, Carlos Alves, presidente da Associação de Estudantes da FEUP e Dina Margato, professora universitária e membro do IBERIFIER.

A discussão será antecedida por uma mensagem inaugural de Ana Paula Rocha, vice-presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a moderação caberá a Manuel Carvalho, director do PÚBLICO.

O PSuperior é um programa de literacia mediática que mobiliza o PÚBLICO e uma rede de mecenas — Fidelidade, Google, Porto Editora, Media Brands, NTT Data, Fundação José Neves, Fuel, Fundação Eugénio de Almeida e Fundação Inatel.

Para lá da oferta de assinaturas digitais gratuitas a estudantes do ensino superior, o projecto leva a discussão sobre relevantes questões da actualidade aos campi universitários do país. A escolha dos temas procura explorar as competências e domínios de actuação dos parceiros envolvidos, que, com a moderação de jornalistas do PÚBLICO, dialogam com especialistas convidados.

A sessão desta tarde decorrerá no anfiteatro B.032, na FEUP, com início às 14h30 e será transmitida em directo aqui.