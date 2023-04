Trump e Jesus, ou o caminho de um novo messias

O chamado mundo Ocidental, tal como o conhecemos, assente na democracia, tem em si os mecanismos que nos defendem de milénios de opressão, a norma de governação até há muito pouco tempo. Hoje, as instituições funcionam para lá de quem lhes dá corpo; as pessoas passam pelos cargos e são substituídas por outras, e a sociedade mantém-se estável. Talvez seja esta uma das mais importantes marcas da passagem do mundo dos carismas para o das instituições, a passagem do universo do mito para o da racionalidade cartesiana.

