Adolescente negro vai buscar irmãos a morada errada e é baleado na cabeça

Ralph Yarl, de 16 anos, foi hospitalizado em estado crítico. Comunidade negra do estado do Missouri protesta contra libertação do suspeito após 24 horas de detenção para interrogatório.

Centenas de pessoas protestaram no domingo nas ruas de Kansas City, no estado norte-americano do Missouri, contra a libertação de um homem que é suspeito de ter baleado um adolescente negro na cabeça. Segundo os familiares da vítima, Ralph Pual Yarl, de 16 anos – que está hospitalizado e em estado crítico – foi atingido a tiro à porta da casa do suspeito, na noite da passada quinta-feira, depois de se ter enganado na morada onde devia ir buscar os seus dois irmãos gémeos.