A venda de bilhetes para o Vinho da Casa começa esta segunda-feira

Quem entrar no quarto da casa, vai dar de caras com Dirk Niepoort e uma banheira cheia de vinhos. No jardim, Luís Sottomayor, o enólogo do Barca Velha, vai cozinhar com Pedro Baptista, o enólogo do Pêra Manca. Carlos Agrellos, da Quinta do Noval, vai levar a viola. Anselmo Mendes vai cantar o fado.

"O Vinho da Casa, não é qualquer vinho, não é qualquer casa" é um encontro intimista com 20 produtores convidados, alguns dos melhores do país. Enólogos como Paulo Nunes, da Casa da Passarella, ou Mário Sérgio, da Quinta das Bágeiras, ou Luís Pato. Cada um deles vai mostrar cinco das suas criações, colheitas antigas e raridades durante duas horas e meia. Não haverá stands. Os produtores e enólogos estarão espalhados pelos vários ambientes da casa, no espaço Indulgent, na Foz do Douro, como se estivessem a receber convidados na sua própria casa.

O bilhete diário dá direito a duas horas e meia de degustação junto dos produtores convidados, ao jantar volante do chef estrela Michelin Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, à programação de pocket shows que varia todos os dias. Nestes momentos ainda mais descontraídos, os produtores irão falar e mostrar as suas outras paixões ou as suas criações conjuntas, como o Tricot e o Crochet, de Sandra Tavares e Susana Esteban. Na sexta-feira, dia 19, primeira noite do evento, haverá um espectáculo de Cuca Roseta. E no domingo, no encerramento, dia 21, Adriana Calcanhotto fará uma participação especial.

Quem quiser uma experiência ainda mais exclusiva poderá participar numa das três masterclasses para apenas 20 pessoas, com dois masters of wine: o brasileiro Dirceu Vianna Junior, que fará uma prova de brancos das últimas cinco décadas, no sábado, que inclui o Pêra Manca 2007, e o britânico Peter Richards, que guiará em inglês uma prova de tintos, no domingo, com vinhos como o Honore Tinto 2015 da Quinta do Crasto.

O director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, fará uma prova especial de vinhos do Porto na sexta-feira, dia da abertura do evento, com vinhos como o Niepoort Garrafeira 1987. Para Manuel Carvalho, esta é uma prova sobre o tempo: "O tempo é um factor crítico na definição de todos os grandes vinhos do planeta, mas poucos se servem do tempo com tanta perfeição para construírem a sua identidade. Nos cascos que fazem o estilo tawnie ou na garrafa que cria a grandeza dos vintage, vamos provar grandes Porto, nos quais o tempo acrescentou valor à natureza do Douro e à criação dos homens", adianta o director do PÚBLICO. O bilhete para a masterclass inclui a participação em todas as outras actividades do Vinho da Casa.

O consumidor pode comprar bilhetes diários com ou sem masterclass e passes de mais de um dia. O bilhete de um dia dá direito à degustação de 100 vinhos durante duas horas e meia com 20 dos melhores produtores portugueses; pocket shows com a participação de artistas, enólogos e produtores; jantar volante pelo chef estrela Michelin Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio, acesso à loja do evento, dinamizada pela Garage Wines, que entregará em casa os vinhos comprados e também venderá vinhos a copo durante o jantar. No dia 19 e no dia 21, os bilhetes dão direito, respectivamente, às participações especiais das cantoras Cuca Roseta e Adriana Calcanhotto.

Na sexta e no sábado, as masterclasses começam às 17h e a degustação e outras actividades decorrem a partir das 18h30, até às 23h. Já no domingo, a masterclass começa às 16h, a degustação às 17h30 e o evento encerra às 22h.

Para mais informações, basta aceder à página do evento. O site para venda de bilhetes é este.

Confira a lista dos produtores: Adega do Mouchão (Iain Richardson), Anselmo Mendes, Barbeito (Ricardo Diogo), Casa da Passarella (Paulo Nunes), Casa Ferreirinha (Luís Sottomayor), Reynolds Wine Growers (Julian Reynolds), Fundação Eugénio Almeida (Pedro Baptista), Júlio Bastos, Luís Pato, Quintas das Bágeiras (Mário Sérgio), Niepoort Vinhos (Dirk Niepoort), Quinta do Crasto (Tomás Roquette), Quinta do Noval (Carlos Agrellos), Quinta do Vallado, Quinta do Vale Meão (Francisco Olazabal), Ramos Pinto (Jorge Rosas), Susana Esteban, Symington, Taylor's, Wine and Soul (Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges)

O Vinho da Casa é patrocinado pela Haier, DIAM e Maserati, tem o apoio da Câmara Municipal do Porto e da ViniPortugal. A organização é do PÚBLICO e da Out of Paper. O evento é entre 19 e 21 de Maio no espaço Indulgent by the sea, na Foz do Douro, no Porto.