Stand up paddle em segurança: cinco dicas para iniciantes

O caso da jovem praticante de stand up paddle que desapareceu durante 24 horas no Algarve, depois de ter sido empurrada para alto mar, pôs o país a olhar para este desporto aquático que tem vindo a ganhar popularidade em vários países — Portugal, país de praias, incluído —​ nos últimos anos. Como todos os desportos aquáticos, é preciso ter alguns cuidados antes de nos aventurarmos no mar, principalmente quem é ainda iniciante e nunca teve contacto com a prancha e o remo. Reunimos cinco dicas que o podem ajudar a praticar esta modalidade em segurança.

Escolher um local tranquilo

Se for iniciante no stand up paddle, o melhor é escolher um local calmo para os primeiros treinos. Deve optar por um lago ou um rio sem corrente. Não deve escolher um sítio com muitos obstáculos (barcos atracados, por exemplo) ou onde se pratiquem desportos motorizados. Também deve ser um local onde tenha um acesso seguro para entrar na água, e não deve fazer treinos muito demorados.

Reúna o material necessário

A prancha e a pagaia (remo) são as estrelas principais do stand up paddle — e deve certificar-se que são do tamanho adequado ao seu peso e altura —, mas há alguns objectos que pode levar consigo para garantir que pratica este desporto com mais segurança. São eles o colete salva-vidas, um apito, uma garrafa de água, roupa adequada, protector solar, o cordão (leash) que permite prender o pé à prancha para que o equipamento não se afaste de si caso caia à água, e uma bolsa impermeável para colocar, por exemplo, o telemóvel.

Saber nadar

Parece evidente, mas é preciso recordar. Como em todos os desportos aquáticos, é aconselhável saber nadar, mesmo que esteja sempre a utilizar o colete salva-vidas e que não se afaste muito da margem.

Evitar treinar sozinho

Nos primeiros treinos de stand up paddle, não é aconselhável que esteja sozinho, principalmente se já estiver a praticar no mar. Pode também procurar ter algumas aulas com um profissional para ter os primeiros contactos com o equipamento e estar mais seguro na hora de remar sozinho. Também não convém remar para longe da costa nas primeiras entradas na água.

Conhecer o estado do mar

Antes de se dirigir para a praia, deve informar-se sobre sobre as características do local (e do dia) escolhido: possíveis correntes, o estado do tempo e possíveis perigos no local escolhido para praticar. Não deve fazer stand up paddle em dias de chuva intensa, vento forte ou trovoada, por exemplo.

O incidente no Algarve também nos recorda para os riscos do mar de Inverno: mesmo que a temperatura do ar esteja agradável, a fazer lembrar o Verão, é preciso cuidado redobrado nos meses fora da época balnear oficial, quando as correntes e a ondulação ainda são muito intensas.