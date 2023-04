Quase 120 pessoas detidas em Inglaterra após manifestação pelos direitos dos animais

Dezenas de manifestantes do grupo Animal Rising tentaram invadir o hipódromo para chegar à pista e perturbar a partida na famosa pista de obstáculos Grand National.

A polícia britânica anunciou este domingo que deteve 118 pessoas junto ao hipódromo de Aintree, em Liverpool, no noroeste da Inglaterra, onde activistas dos direitos dos animais atrasaram a partida da famosa pista de obstáculos Grand National.

Dezenas de manifestantes do grupo Animal Rising tentaram invadir, na noite de sábado, o hipódromo para chegar à pista e perturbar o evento, mas, segundo um comunicado da polícia de Merseyside, a maioria foi impedida de fazê-lo, apesar de terem conseguido atrasar em 15 minutos o início da corrida. No total, referiu a polícia, 118 pessoas foram detidas, por suspeitas do crime de “perturbação pública”.

Segundo o grupo Animal Rising, pelo menos dois manifestantes conseguiram prender-se a um obstáculo da pista com o objectivo claro de evitar a morte de cavalos de corrida, comum nesta disciplina.

Um cavalo, Hill Sixteen, morreu após uma queda no primeiro obstáculo que lhe causou ferimentos impossíveis de serem tratados. Esta é a terceira morte de um cavalo nesta edição do evento, neste fim-de-semana.

“Seja para alimentação ou recreação, a utilização de animais e da natureza simboliza uma relação que está mais do que quebrada”, declarou Sarah McCaffrey, uma estudante que participou na manifestação, citou um comunicado da Animal Rising. “Precisamos de encontrar maneiras de amar os animais que não os magoem”.

A corrida foi vencida pelo cavalo Corach Rambler, treinado por Lucinda Russel e montado pelo jóquei Derek Fox. Em 1993, a Grand National também foi invadida por activistas e duas largadas falsas levaram à anulação do resultado da corrida.