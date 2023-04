Assédio na academia: “O CES não é a excepção, é a norma”

Uma das autoras do manifesto de apoio a denunciantes de assédio sublinha que “quem passa pelas universidades já viveu ou presenciou” casos de assédio como os relatados no CES.

O artigo que pôs no centro de um debate sobre assédio moral e sexual profissionais e práticas no Centro de Estudos Sociais (CES), situado em Coimbra, foi “a agulha que rebentou um balão que tem andado a encher há muito tempo”. É assim que Patrícia Martins Marcos, uma das autoras do manifesto Todas Sabemos — um documento de “total solidariedade” com as autoras da investigação referida —, explica os acontecimentos que vieram a público esta semana. E recorda: “O CES não é a excepção, é a norma. Toda a gente sabe disso, quem passa pelas universidades já viveu ou presenciou” situações dessa natureza.