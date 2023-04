Gata da Mata: colher (e comer) algas neste jardim no mar plantado

À distância, a olho nu, é difícil acompanhar João Real, mais ou menos camuflado entre as rochas da praia e três caçadores de polvo de varas em riste. Ele é uma espécie de batedor que reconhece o terreno, abrindo caminho para o grupo de curiosos, munidos de tesoura e ansiosos por aprender a identificar algas comestíveis. "Faço as minhas caminhadas com mais cuidado com os pés porque sei que estou a pisar comida", comentaria um par de horas depois à Fugas João, que trabalha há quase 20 anos em jardinagem e que ultimamente tem um "relvado" sem fim para cuidar. "Fui aprendendo. A natureza é que me conquistou", confessa o namorado de Elina Stolde, uma das duas letãs (juntamente com Aija Repsa) fundadoras do projecto Gata da Mata, que quer chamar a atenção para este nosso jardim à beira-mar plantado.

