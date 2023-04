Carlos Pereira nega perdão de dívida da CGD e deixa CPI da TAP para acabar com especulação

Deputado do PS foi relator da comissão da inquérito da Caixa Geral de Depósitos, mas nega qualquer incompatibilidade por, ao mesmo tempo, ter um litígio com o banco.

Depois da polémica sobre a reunião de preparação da audição da CEO da TAP, agora uma dívida à CGD, mas o coordenador do PS na comissão de inquérito, Carlos Pereira, diz que deixa a comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP para "acabar com a especulação, suspeição e insinuação que tem sido gerada".

O deputado socialista Carlos Pereira contrariou esta sexta-feira a manchete do Correio da Manhã - na qual se afirma que este teve um perdão de dívida do banco público -, explicando, em conferência de imprensa, que os avalistas que foram responsabilizados por uma dívida de cem mil euros de uma empresa tentaram negociar um plano de pagamentos e estão agora a pagá-la, depois de terem contraído um empréstimo.

"Não saio porque houve um perdão de uma dívida que eu tinha com o banco público. É falso que tenha havido um perdão ou uma incompatibilidade na minha participação na CPI da CGD entre 2016-17, ou que tenha havido favorecimentos", afirmou o deputado. Que garantiu também que não sai para "antecipar o resultado" do parecer que a Comissão de Transparência irá fazer sobre se houve alguma incompatibilidade em fazer a reunião de preparação com a CEO da TAP e agora estar na comissão de inquérito.

"Enquanto deputado com sentido de responsabilidade, o melhor que posso fazer é abandonar a CPI e dar a tranquilidade necessária" para a continuação dos trabalhos, defendeu o deputado.

O nome do seu substituto será anunciado ainda esta tarde, adiantou o líder parlamentar do PS, sentado ao seu lado na conferência de imprensa. Carlos Pereira não quis responder se considera que tem condições para se manter como vice-presidente da bancada socialista mas vincou que "estas questões não têm nada a ver com as funções" no grupo parlamentar. Brilhante Dias recusou responder à mesma questão.

Logo a seguir às explicações de Carlos Pereira, o líder da Iniciativa Liberal veio anunciar que irá pedir à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados que se pronuncie sobre "se alguém que está em situação de litígio com a CGD tem condições para pertencer a uma comissão de inquérito sobre o banco e se relator". A IL também irá pedir que a administração da Caixa venha ao Parlamento explicar a sua intervenção no processo de dívida da empresa de que Carlos Pereira era avalista.