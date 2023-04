Jack Teixeira acusado de posse e divulgação de documentos secretos

O presumível responsável pela maior fuga de informação militar dos Estados Unidos da última década, Jack Teixeira, foi esta sexta-feira presente a um juiz em Boston, para ouvir duas acusações, uma de retirada ilegal de documentos secretos, e outra de posse deste tipo de documentos.

As duas acusações acarretam uma pena máxima de 15 anos de prisão, segundo o diário The Washington Post. A primeira acusação pode ser punida com até 10 anos de prisão, e a segunda com cinco, segundo o juiz, citado pela BBC.

A procuradora Nadine Pellegrini pediu que Teixeira ficasse preso até à data do julgamento, o que será decidido numa nova audiência na quarta-feira. Até lá, Teixeira irá continuar detido.

O documento da queixa contra Teixeira confirma que o suspeito tem, desde 2021, autorização de acesso a documentos classificados e ainda a “outros programas de grau elevado de confidencialidade” pelo seu cargo na Guarda Nacional Aérea do estado do Massachusetts, descrito pelo New York Times como "correio. Terá acedido a documentos “secret” e “top secret”.

Este acesso implica a assinatura de um documento para garantir que não é relevada qualquer informação, um compromisso para toda a vida, disse o agente do FBI Patrick Lueckenhoff, citado pela BBC.

O suspeito, diz Lueckenhoff, “teria tido o conhecimento que a divulgação não autorizada de informação protegida poderia resultar em acusações criminais”.

Teixeira apenas disse “sim”, num tom de voz baixo, a duas perguntas: se percebia os seus direitos enquanto arguido, e se confirmava que submeteu uma declaração financeira que, segundo o juiz, o qualifica para ter representação legal pública.

Na sessão, investigadores disseram que Teixeira fez buscas nos relatórios de informação secreta com a palavra “fuga” (“leak”) no seu computador, levando a suspeitas de que estivesse a tentar acompanhar progressos na busca de responsáveis, diz a emissora norte-americana CNN.

Suspeita-se que Teixeira tenha começado a divulgar documentos por volta de Dezembro de 2022, de acordo com a investigação. Tinha acesso a pelo menos um dos documentos pelo seu cargo como responsável de informática na Guarda Nacional.

As primeiras divulgações eram de blocos de texto, mas em Janeiro de 2023 o suspeito "começou a publicar fotografias de documentos" com marca do Governo dos Estados Unidos, segundo a equipa de investigação.

A divulgação dos documentos manteve-se na sombra, num grupo de chat a que só era possível aceder por convite.

Do seu grupo online foi dito que Teixeira não é um whistleblower como Edward Snowden ou Chelsea Manning, motivado pelo que viam ser injustiças ou abuso de poder. A razão era mais simples: o desejo de impressionar o grupo online, diz o New York Times.

Segundo a CNN Portugal — que cita o presidente da Casa dos Açores de Fall River, no Massachusetts, Francisco Viveiros —, Teixeira é um cidadão norte-americano, sem dupla nacionalidade, e neto de um natural de São Miguel, nos Açores. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, afirmou à Lusa que os serviços consulares de Portugal não têm registo de qualquer cidadão português com o nome de Jack Teixeira.

O caso obrigou a Administração Biden e o Pentágono a dar explicações sobre a espionagem a líderes e altos responsáveis de alguns dos seus principais aliados.