A Semana do Choco de Setúbal está na mesa, com mais ou menos tinta

Frito, assado, ensopado. Em caldeirada, feijoada ou ao alhinho. Com ou sem tinta. Acompanhado de batata frita e salada ou directamente no pão. São muitas as formas de apresentar a iguaria que faz parte do património gastronómico setubalense e que motiva per si a visita dos comensais a estas paragens.

Com lugar cativo nas mesas dos restaurantes locais ao longo do ano, a Câmara Municipal de Setúbal puxa dos galões e dá honras de realeza ao molusco cefalópode neste evento empratado à medida.

A decorrer entre 14 e 23 de Abril em mais de meia centena de estabelecimentos da terra (nomeados aqui), a Semana do Choco senta à mesma mesa a tradição, a criatividade e a inovação.

“Choquinhos de pé descalço na Casa do Peixe, choco à mestre Gonçalves em O Bote, bao de choco na Casa Japonesa, arroz negro na Tasca da Avenida, massinha de choco na Parreirinha do Sado, e risotto mármore de choco no Restaurante Xtoria” são apenas alguns dos exemplos elencados pela autarquia para dar conduto à missão de levar novos sabores ao prato.

Integrado no ciclo de eventos gastronómicos Setúbal, Terra de Peixe – que dedica festas também ao carapau, à sardinha, à cavala, à ostra e ao salmonete –, o certame não deixa os créditos só pela mesa.

No dia 22, às 15h30, a Biblioteca Pública Municipal cede o espaço à oficina pedagógica O choco e o seu ciclo de vida. Destinada a maiores de três anos, é de participação gratuita mas requer inscrição prévia (até dia 20).

O passeio pedestre O choco e o Estuário do Sado (M/6) e a degustação comentada Encontros Prováveis na sede do Rancho Folclórico das Praias do Sado (M/10) são as propostas para o dia 23, com início, respectivamente, às 9h30 e às 17h. Ambas estão sujeitas a inscrição até dia 20, gratuita.