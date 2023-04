Podcast do Encontro de Leituras: A Intuição da Ilha, de Pilar del Río

No Encontro de Leituras de Dezembro, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com a jornalista e tradutora espanhola Pilar del Río. Siga o podcast nas aplicações.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

No Encontro de Leituras de 13 de Dezembro de 2022, ano em que se comemorou o centenário do nascimento de José Saramago, a convidada do clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S.Paulo foi a jornalista e tradutora espanhola Pilar del Río.

Foto Pilar del Río na biblioteca de A Casa de José Saramago, em Lanzarote Manuel Roberto

A também "presidenta" da Fundação José Saramago é a autora da obra A Intuição da Ilha. Os dias de José Saramago em Lanzarote, editado em Portugal em Agosto de 2022 pela Porto Editora e no Brasil pela Companhia das Letras.

Quer receber as novidades do Encontro de Leituras? Envie-nos um e-mail para encontrodeleituras@publico.pt para entrar na nossa mailing list.

Além das crónicas onde Pilar recorda o quotidiano de José Saramago em A Casa, a vivenda onde o casal viveu entre 1992 e 2010 em Lanzarote, nas ilhas Canárias, com os seus cães Greta, Pepe e Camões, a família e os amigos que ali os visitavam (Sebastião Salgado, Susan Sontag, Ernesto Sábato, María Kodama, Carlos do Carmo, etc.), A Intuição da Ilha tem gravuras feitas por Juan José Cuadrado e inclui, em extratexto, fotografias do arquivo da Fundação José Saramago e a reprodução da Carta Universal de Deveres e Obrigações dos Seres Humanos.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

Siga o podcast Encontro de Leituras no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.