Planos para este sábado no Porto? Em Serralves celebra-se a biodiversidade

O parque de Serralves celebra o seu centenário e, este sábado, para comemorar, vai oferecer duas actividades focadas na biodiversidade dos jardins. O convite duplo é para as propostas: Charcos com vida e para a visita guiada A diversidade das plantas do parque.

A primeira actividade, Charcos com vida, é uma acção de formação creditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua para Professores e é centrada na importância dos charcos e nas ameaças que actualmente enfrentam.

A acção de formação dá a conhecer algumas actividades de exploração pedagógica, tais como as saídas de campo para observação de biodiversidade de charcos, a construção de pequenas massas de água e práticas de gestão para garantir todos os benefícios.

Pode ainda assistir à visita temática A diversidade das plantas do parque orientada por um biólogo e que vai dar a conhecer a diversidade dos jardins de Serralves, desde árvores a arbustos exóticos e nativos a plantas herbáceas.

As duas actividades acontecem ao longo deste sábado e as inscrições podem ser feitas no site do museu. Na celebração dos 100 anos do parque, Serralves dedica este dia à riqueza da biodiversidade dos seus jardins.