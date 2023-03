Fundação EDP recua no acordo com Serralves

A Fundação EDP e a Fundação de Serralves anunciaram esta terça-feira que vão desenvolver “projectos em conjunto nos espaços que gerem” em Lisboa e no Porto. O acordo, que dá por terminadas as negociações iniciadas em 2021, parece ser bem menos ambicioso daquilo que tinha sido anunciado há pouco mais de um ano, quando a Fundação EDP e a Fundação de Serralves assinaram um "memorando de entendimento" que prometia que Serralves iria assumir “a gestão e a programação” do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT).

Segundo o comunicado conjunto enviado às redacções esta manhã, "nos próximos anos, a Fundação EDP irá apoiar anualmente uma grande exposição em Serralves, começando desde já por apoiar a grande exposição dedicada à obra de Carla Filipe, que inaugurará neste mês no Museu de Serralves. Está também prevista a apresentação de algumas iniciativas de Serralves no MAAT e na Central Tejo, numa colaboração que se prevê estender-se nos próximos anos, com outras exposições e programas a divulgar".

Sem mais esclarecer sobre a parceria anunciada em Novembro de 2021, também através de um comunicado, a Fundação EDP e a Fundação de Serralves acrescentam que "terminam as conversações que vinham mantendo com vista ao estabelecimento de uma parceria para a gestão do Campus Cultural da Fundação EDP" e que essa "colaboração entre as duas fundações irá agora desenvolver-se através da promoção de iniciativas conjuntas, com a ambição de dinamizar a programação cultural no país e a nível internacional".

O PÚBLICO não conseguiu obter, até ao momento, um comentário junto do director-geral da Fundação EDP, Miguel Coutinho, que se encontra fora do país.

Segundo o jornal ECO, que deu a notícia em primeira mão poucos minutos antes do comunicado, citando fontes que conhecem as negociações, o acordo, que “foi revisto… e diminuído”, garante que a gestão e programação do MAAT continuará sob a alçada da Fundação EDP. O mesmo jornal avança também que, segundo uma comunicação da EDP ao mercado, no âmbito de uma assembleia-geral de accionistas, revelada na segunda-feira, a administração propõe a manutenção de uma transferência de 6,2 milhões de euros para a Fundação EDP.

Recorde-se que o anúncio da gestão do MAAT por Serralves foi visto com algum cepticismo quando foi anunciado em 2021, levando mesmo dois antigos directores do MAAT e do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, nomeadamente Pedro Gadanho e João Fernandes, a questionar, em declarações ao PÚBLICO, se a operação não resultaria numa homogeneização da programação das duas instituições dedicadas à arte contemporânea. Na mesma altura, o programador e ensaísta António Pinto Ribeiro disse que o acordo anunciado pelas duas fundações significava "um take over do MAAT por Serralves". "Com esta concentração de poder, o MAAT vai perder a sua individualidade quando estava a tentar criar um trilho diferente e diverso das programações em Portugal. O público também perde, porque está condicionado a uma programação homogénea entre Serralves e o MAAT [...] O acordo vem desequilibrar ainda mais o tecido cultural português”, afirmou Pinto Ribeiro.