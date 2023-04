Mary Quant (1934-2023), a designer que tornou a moda amiga das mulheres

A invenção da minissaia é amiúde atribuída a Mary Quant, que morreu, nesta quinta-feira, aos 93 anos. A história, porém, não é clara e há outros nomes a disputarem a primeira ideia de uma saia alguns centímetros acima do joelho (para Quant, a bainha deveria ficar pela coxa e a não menos do que dez centímetros abaixo do rabo), como o estilista francês André Courrèges. Para a designer britânica isso nunca foi um problema. Afinal, costumava dizer: “Não fui eu ou Courrèges quem inventou a minissaia; foram as raparigas na rua que a inventaram.”

