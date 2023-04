Sexta na TV: #MeToo, “coelhinhas” e a senhora Maisel

CINEMA

Forrest Gump

AMC, 19h59

Seis óscares premiaram o filme de Robert Zemeckis em que Tom Hanks dá vida a um rapaz que vive numa realidade só sua, mas acaba por estar presente em todos os acontecimentos importantes do seu tempo.

Ocean's Eleven - Façam as Vossas Apostas

Hollywood, 21h30

Em 2001, Steven Soderbergh reinventou Os Onze do Oceano, realizado em 1960 por Lewis Milestone e protagonizado por Frank Sinatra. É a história de um bando encabeçado por Danny Ocean (George Clooney), que decide roubar casinos em Las Vegas e, de caminho, reconquistar Tess (Julia Roberts), que está noiva do dono dos casinos (Andy Garcia). Brad Pitt e Matt Damon juntam-se ao elenco.

Soderbergh prolongou a saga com Ocean’s Twelve e Ocean’s 13, filmes que estarão em exibição no Hollywood nas próximas sextas-feiras, neste horário.

SÉRIES

A Maravilhosa Sr.ª Maisel

Prime Video, streaming

Entra na quinta e última temporada a multipremiada série de Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls) em que uma ex-dona de casa (Rachel Brosnahan) tenta singrar na comédia stand-up, na Nova Iorque dos anos 1950. Os primeiros três episódios ficam disponíveis hoje. Depois, sai um por semana até à punchline final, a 26 de Maio.

Pai de Surpresa

Fox Comedy, 21h52

Também está a chegar ao fim a sitcom em que Jean-Luc Bilodeau dá vida a um jovem solteirão feito pai improvisado. Hoje começa a sexta e última temporada, para ver de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

O Prémio do Silêncio

TVCine Edition, 22h

Em 2017, a Academia Sueca foi abalada quando Jean-Claude Arnault, fotógrafo, figura proeminente da cena cultural sueca e marido de Katarina Frostenson, poeta feminista que integrava a Academia, foi acusado de abuso sexual. O escândalo, que aconteceu no pico do movimento #MeToo, é documentado nesta minissérie.

É o início do especial Vozes #MeToo, que fica no TVCine Edition à sexta-feira à noite. Hoje, são emitidos dois episódios; para a semana, os dois restantes. A 28 de Abril, é a vez de When We Speak - O Impacto da Nossa Voz, documentário de Tas Brooker sobre mulheres que denunciaram o assédio que sofreram em contextos como Hollywood, a Oxfam ou os serviços secretos britânicos.

The Playboy Murders

ID, 22h

Estreia. Casa de sedução, erotismo e liberdade sexual, a Playboy fica também ligada a histórias nada glamorosas – incluindo homicídios. Holly Madison, que conviveu intimamente com Hugh Hefner, é a apresentadora desta série investida em desvendar esse lado sombrio. Em cada um dos seis episódios é analisado o assassinato de uma “coelhinha”. O primeiro debruça-se sobre a morte brutal de Jasmine Fiore, em 2009.

O Ciclo da Vida Selvagem

Odisseia, 22h30

Migração, renascimento e transformação. É esta tríade que faz mover a série que se estreia hoje e é debitada à sexta-feira, em dose dupla, até ao final do mês. Divididos em pares de meses, os episódios mostram como, um pouco por todo o mundo “criaturas enfrentam os padrões sazonais da Terra, cada vez mais extremos, imprevisíveis e gravemente instáveis”, anuncia o canal.

DANÇA

Barbarian Nights

RTP2, 2h30

Descrito pelo El País como um “hino ao corpo mediterrânico”, o espectáculo de Hervé Koubi, coreógrafo francês de ascendência argelina, configura-se como uma síntese da história e cultura dessa zona geográfica. Nasce, segundo Koubi, de interrogações como esta: “De que história desconhecida, esquecida, repetida, assimilada ou apagada somos herdeiros?”

INFANTIL

O Mundo da Lua (VP)

Nos Studios, 8h50

Anne, a irmã de Peter, foi levada pelo Homem da Lua quando tentou ajudar o insecto ZumZum a encontrar a mulher. Para a salvar, o rapaz tem de viajar até lá e enfrentar o vilão. No caminho, vai conhecer o João Pestana e também os cinco Espíritos da Natureza. Ali Samadi Ahadi escreve e realiza esta fantasia animada.