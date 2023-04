Lula discursa a 25 de Abril no Parlamento antes da sessão comemorativa. Chega e IL contra

O Presidente do Brasil vai intervir na sessão de boas-vindas marcada para o dia 25 de Abril, uma hora e meia antes da sessão solene dedicada à revolução de Abril, segundo a decisão desta manhã da conferência de líderes.

No âmbito da sua visita de Estado a Portugal entre os dias 22 e 25 deste mês, Lula da Silva vai ter uma sessão de boas vindas às 10h, seguindo-se às 11h30 a sessão habitual comemorativa da revolução dos cravos.

Nesse primeiro momento, só haverá duas intervenções: a do Presidente do Brasil e a do presidente da Assembleia da República. Depois segue-se uma sessão de cumprimentos.

O plenário sobre o 25 de Abril decorrerá nos moldes habituais com as intervenções das bancadas, do presidente da Assembleia da República e do Presidente da República.

Questionada pelos jornalistas sobre se Lula da Silva ficará para o plenário do 25 de Abril, a porta-voz da conferência de líderes referiu que o presidente da Assembleia da República “endereçou um convite” ao chefe de Estado brasileiro para que ele assista, aguardando resposta.

A deputada socialista Maria da Luz Rosinha foi também questionada por duas vezes sobre se nenhum dos partidos se opôs à proximidade das duas sessões, uma vez que a IL ameaçou apenas fazer representar-se pelo líder da bancada caso fosse este o modelo escolhido. Na resposta, a porta-voz da conferência de líderes (que decorre à porta fechada) respondeu negativamente, afirmando que não houve nenhuma “manifestação contra”. “Nós já vínhamos a falar deste assunto, embora de outra forma, várias vezes. Não houve nenhuma manifestação contra esse facto, nenhuma mesmo”, disse.

Mas o líder da bancada do Chega veio contrariar, de imediato, esta informação. Pedro Pinto disse lamentar a organização das duas sessões seguidas. "É uma promiscuidade", afirmou aos jornalistas, reiterando que o Chega "é contra a vinda de Lula da Silva a Portugal, contra a vinda do Presidente do Brasil na sessão do 25 Abril, e com duas sessões seguidas" e "em que as entidades convidadas já estarão presentes" no hemiciclo. Pedro Pinto assegurou que o Chega ainda não sabe que atitude vai tomar para mostrar o seu descontentamento com a decisão agora confirmada, mas que "alguma coisa será feita". E reiterou a mobilização do partido para uma manifestação nas ruas contra a presença de Lula da Silva em Portugal.

Questionado sobre manifestou essa posição dentro da reunião desta manhã, o que não foi transmitido aos jornalistas, Pedro Pinto assegurou que o fez. "É ler a súmula da conferência de líderes e ver a nossa posição", disse, referindo-se ao texto que é disponibilizado aos jornalistas dias depois das reuniões das conferências de líderes.

Sessão "dois em um"

A Iniciativa Liberal reiterou a sua posição contra a coincidência das duas sessões no 25 de Abril, reiterando a intenção de se fazer apenas representar pelo líder parlamentar Rodrigo Saraiva no momento do discurso de Lula da Silva no plenário.

"Tal como dissemos ontem, confirmando-se este modelo, do qual discordamos, estaremos formalmente presentes apenas pelo líder parlamentar", afirmou Rodrigo Saraiva. "Nós discordamos desta conjugação de sessões, nesta espécie de dois em um", sublinhou, referindo que a posição do partido já é conhecida há mês e meio.

O líder da bancada liberal considerou que a sessão se podia realizar "noutro dia" durante o período da visita do chefe de Estado brasileiro a Portugal, mas remeteu para outras entidades a explicação pela qual não foi assim decidido.

"Não deixamos de ver uma instrumentalização [do 25 de Abril], disse, defendendo que a posição seria a mesma caso estivesse em funções o anterior Presidente Jair Bolsonaro. "Embora seja diferente o histórico de cada um, com a guerra da Ucrânia a decorrer, o actual e o antigo presidentes não têm estado do lado certo da História", justificou.

Questionado sobre se a IL manifestou a sua oposição dentro da conferência de líderes, Rodrigo Saraiva disse que a posição já era conhecida. "Não houve surpresa na conferência de líderes, a nossa posição foi pública, não só ontem mas como em anteriores reuniões", disse.

Os restantes partidos ainda não se pronunciaram sobre o modelo escolhido para as duas sessões.

A polémica sobre a intervenção de Lula da Silva no Parlamento estalou quando, em Fevereiro passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, anunciou que o discurso aconteceria na sessão de comemoração do 25 de Abril, depois de o Presidente da República ter referido, meses antes, que o chefe de Estado brasileiro iria "participar" na sessão dedicada à revolução.

O anúncio de Gomes Cravinho levou a que o presidente da Assembleia da República viesse a afirmar que a decisão teria de ser previamente tomada em conferência de líderes, como prevê o regimento.