Faro procura açoteias para integrar Rooftop Festival em Julho

A Câmara de Faro lançou um convite para que proprietários de edifícios se candidatem a receber actividades integradas no Açoteia - Faro Rooftop Festival, que irá realizar-se a 7 e 8 de Julho, informou a autarquia.

"Procuramos açoteias que pela sua localização, pela sua construção ou tipologia, ou pela forma como estão a ser utilizadas, possam ser diferenciadoras e apelativas para uma visita ou mesmo ser um dos 'palcos' deste evento, devendo estas situar-se num raio sensivelmente de dois quilómetros do centro da cidade", adiantou a autarquia em comunicado.

A edilidade - que promove o festival em conjunto com outras entidades - assegura que, em caso de selecção, a organização "acautelará com os proprietários dos edifícios (públicos ou privados) as condições de segurança e acesso ao espaço no decurso do festival".

Durante o Faro Rooftop Festival será possível visitar um conjunto de açoteias icónicas que, por norma, não estão acessíveis ao público, e assistir a "espectáculos artísticos, exposições, experiências sensoriais, conhecer boas práticas do uso de açoteias, participar em debates, palestras e experiências, ou simplesmente apreciar a paisagem de um outro patamar".

Nesta fase inicial de preparação do Açoteia, a autarquia convida pessoas e entidades interessadas a mostrarem a sua disponibilidade para acolher no seu espaço actividades do festival.

Essa manifestação de interesse pode ser feita através de um formulário que se encontra aqui.

A organização do festival procura açoteias de diversas dimensões e tipologias, que se situem, no máximo, num raio de sensivelmente dois quilómetros do centro da cidade.

O festival faz parte da Rede Europeia de Açoteias Criativas, criada a partir de Faro e que junta nove cidades de oito países "na reflexão e desenvolvimento estratégico de acções a concretizar nestes espaços".

A primeira edição do festival realizou-se em 2019 com mais de 150 espectáculos, entre música, teatro e cinema, que deram vida a 19 açoteias de Faro.

Nesse ano, o Açoteias, cuja realização foi interrompida devido à pandemia de covid-19, teve a participação de músicos como António Zambujo, Rita Redshoes, Manel Cruz, Twist Connection, Eliza Rodrigues ou Allen Halloween, e espectáculos de teatro com as companhias JAT, Satori, XPTO e Teatrito.

A Rede Europeia de Açoteias Criativas é formada por Faro (Portugal), Amesterdão (Países Baixos), Antuérpia (Bélgica), Barcelona (Espanha), Belfast (Irlanda do Norte), Chemnitz (Alemanha), Gotemburgo (Suécia), Nicósia (Chipre) e Roterdão (Países Baixos).