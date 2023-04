A Nike e Michael Jordan: Air é uma história de ar condicionado

Air é, narrativamente, um filme contando a história de como a Nike bateu a Adidas na corrida ao patrocínio do jovem Michael Jordan, quando este ainda era só uma “aposta” à beira de entrar na NBA, e portanto é um filme sobre aventuras corporativas e, naturalmente, sobre dinheiro, embora as quantias, hoje, pareçam ridículas (250 mil dólares era o total do orçamento da Nike para o patrocínio de jovens futuras estrelas)… Claro que estes 250 mil dólares se multiplicaram muitas vezes desde então, depois de Jordan se ter tornado no “maior desportista do mundo” e de a Nike ter colhido os frutos da relação simbiótica através da venda das sapatilhas que dão nome ao filme (as Air Jordan), sinal máximo de status nos liceus da segunda metade dos anos 80 e em diante.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt