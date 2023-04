Subida do nível do mar na China atingiu novo recorde em 2022

Na última década, o nível do mar foi o mais alto desde que as observações deste indicador foram registadas pela primeira vez na China, em 1980.

Os níveis do mar da China atingiram o seu máximo em 2022, e aumentaram em média 3,5 milímetros por ano desde que foram medidos pela primeira vez em 1980, anunciou esta quarta-feira uma fonte do governo. A subida do mar é um fenómeno lento, mas que pode ter vários impactos negativos nas zonas costeiras, deixando as populações mais vulneráveis e sujeitas a fenómenos meteorológicos extremos.

O nível do mar costeiro no ano passado foi 94 milímetros mais alto do que a média de 1993 a 2011, e tem aumentado mais rapidamente do que a taxa global, disse Wang Hua, chefe da secção de previsão e monitorização marinha do Ministério dos Recursos Naturais da China.

"Nos últimos 11 anos, de 2012 a 2022, o nível do mar costeiro da China foi o mais alto desde que as observações foram registadas pela primeira vez", disse Wang Hua numa conferência de imprensa.

Wang não forneceu quaisquer números comparativos, mas o aumento de 94 mm no nível médio do mar no ano passado foi 10 mm superior a 2021.

Num relatório anual publicado em Maio passado, a China associava a subida mais rápida do que a média do nível do mar ao aumento de temperatura da água, bem como o degelo de glaciares e calotas polares.

No mesmo documento, os especialistas avisavam que o impacto a longo prazo da subida do nível do mar incluía a erosão dos ecossistemas costeiros, a perda de planícies de maré e um risco acrescido de inundações e intrusões de marés salinas nas cidades costeiras.