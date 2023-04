Flamengo oficializa saída do treinador Vítor Pereira

O divórcio entre o Flamengo e Vítor Pereira é agora oficial. O treinador português deixou o cargo no gigante do Rio de Janeiro depois de ter perdido o quarto troféu da temporada, na final do campeonato carioca.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vítor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direcção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira", escreveu a direcção do clube, em comunicado.

É o fim da linha num processo já expectável, dada a contestação crescente ao técnico contratado em Dezembro do ano passado e que nunca conseguiu conduzir a equipa aos sucessos projectados pelo elenco directivo.

De acordo com a imprensa brasileira, entre os nomes considerados pelo Flamengo para assumir o comando da equipa principal sobressaem os de Jorge Jesus, actualmente ligado ao Fenerbahçe mas, ao que tudo indica, de saída da Turquia, e de Jorge Sampaoli, argentino que está livre no mercado.