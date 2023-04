Cooperativas: Governo quer ressuscitar sector que faz 16 casas por ano

Chegaram a ser mais de 500 e a produzir nove mil casas por ano. Hoje, as poucas dezenas que ainda existem não chegam a construir nem 20 casas anualmente. Fala-se das cooperativas de habitação, figura popular no período pós-revolucionário e nas décadas que se lhe seguiram, e que, no meio de uma nova crise habitacional, o Governo quer agora ressuscitar, lançando uma série de medidas no âmbito do pacote Mais Habitação. A tarefa, garante o sector, não será fácil: sem a criação de apoios específicos para estas entidades sem fins lucrativos, o movimento cooperativo não tem quaisquer perspectivas de vingar.

