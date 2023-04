Palmeiras conquista Paulistão e Abel Ferreira soma oitavo título no clube

Palmeiras assegurou título ao golear na recepção ao Água Santa, por 4-0. Este é o oitavo título do português no clube.

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, conquistou este domingo o campeonato paulista de futebol, ao golear na recepção ao Água Santa, por 4-0, na segunda mão da final, naquele que é o oitavo título do português no clube.

A equipa de Abel Ferreira deu um festival de futebol, cujos frutos começaram aos 16 e aos 27 minutos, com um "bis" de Gabriel Menino, a que se seguiria um terceiro golo, aos 34, da nova coqueluche do futebol brasileiro, o jovem Endrick, de 16 anos, já contratado pelo Real Madrid.

O Palmeiras precisou apenas de meia hora para reverter a derrota da primeira mão (2-1) e resolver a eliminatória, limitando-se a gerir o jogo na segunda parte, durante a qual, ainda assim, chegou ao quarto golo, aos 73 minutos, pelo avançado argentino José Lopez.

De referir que o Água Santa ficou a jogar em inferioridade numérica a partir dos 41 minutos, por expulsão de Anderson.

Com esta conquista do Paulistão2023, Abel Ferreira somou o seu oitavo troféu pelo Palmeiras, clube ao qual chegou em 2020, igualando Vanderlei Luxemburgo como o treinador com mais troféus erguidos na história do clube, só superado por Oswaldo Brandão, com dez títulos.

O técnico luso conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), um Brasileirão (2022), uma Taça do Brasil (2020), duas edições do Paulistão (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supertaça do Brasil (2023)