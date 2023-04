Mario voltou ao cinema e já tem o melhor fim-de-semana de estreia de 2023

O filme baseado na franquia Super Mario Bros. da Nintendo, arrecadou 346,6 milhões de euros no primeiro fim-de-semana. Já é o filme de animação com melhor fim-de-semana de estreia de sempre.

Depois de estrear nos cinemas portugueses a 6 de Abril, o filme do Super Mario (Super Mario Bros. Movie, em inglês) já tem o melhor fim-de-semana mundial de estreia nas bilheteiras em 2023, ultrapassando Homem Formiga e a Vespa: Quantumania. Já se tornou, também, no filme de animação com o fim-de-semana de estreia mais lucrativo da história, à frente de Frozen 2 de 2019.

Segundo a Bloomberg, o filme realizado por Aaron Horvath e Michael Jelenic já arrecadou 346,6 milhões de euros em receitas, o que lhe dá também o melhor fim-de-semana de estreia de 2023 em todo o mundo.

O enredo segue os irmãos Mario e Luigi (com vozes de Chris Pratt e Charlie Day, respectivamente) a serem transportados para um universo alternativo onde existe o Mushroom Kingdom e a enfrentarem o vilão Bowser, ao lado da princesa Peach.

Entre os filmes baseados em videojogos, o do canalizador mais famoso da Nintendo já é o sexto mais lucrativo de sempre (atrás de Warcraft, Detective Pikachu, Rampage, Sonic the Hedgehog 2 e Uncharted).

É a segunda vez que a franquia do Super Mario chega aos cinemas, depois do live-action Super Mario Bros., de 1993. O filme, porém, teve prejuízo na bilheteira e já foi considerado por publicações como a IGN e a RiffTrax como um dos piores filmes de sempre. Os resultados negativos desse filme nas bilheteiras e junto dos críticos levaram a Nintendo a não conceder os direitos da franquia de Mario a estúdios de cinema durante cerca de 30 anos.

Apesar de uma sequela não ter sido confirmada, em 2o21, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa afirmou que seria possível existirem novos filmes do Mario, caso o filme fosse bem-sucedido na bilheteira.