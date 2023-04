Pai e filha, separados por um oceano, trocam "cartas" que são fotografias

O pai, Fernando Coelho, vive em Lisboa; Catarina, a filha, em Boston, nos Estados Unidos. Durante a pandemia, separados por um oceano, desenvolveram um tipo de correspondência inusitada, feita à base de fotografias subordinadas a um tema, a sombra, que deu corpo a um livro que se materializou há cerca de um ano. A Linguagem das Sombras: Correspondência Visual, reúne 100 das mais de 600 fotografias que trocaram ao longo de dois anos, entre 2020 e 2021.

"Muito antes de entrarmos no jogo das sombras, eu e a Catarina já enviávamos fotografias um ao outro via WhatsApp", conta ao P3 o designer de comunicação e professor do ensino politécnico Fernando Coelho. "Ela enviava-me, por exemplo, fotografias das ruas cheias de neve, em Boston, e eu dos jardins que visitava em Lisboa durante o período de confinamento." Nem Fernando nem Catarina sabem ao certo quando começaram a focar-se nas sombras ou quando tudo se tornou um jogo. Certo é que, quando deram conta, a troca de fotografias tinha-se tornado num exercício criativo estimulante.

"A coisa ganhou volume e aqui há uma parte interessante: esta correspondência tornou-nos muito próximos", observa Fernando. "Quando ela me enviava uma foto, eu ficava com a mente preenchida o resto do dia, a pensar numa possível resposta. Assim, mantinha o meu pensamento nela o dia todo. E tenho a certeza que com ela se passou o mesmo." O número de imagens avolumou-se e aquando da primeira reunião familiar pós-pandemia, em Janeiro de 2022, pai e filha decidiram olhar para o conjunto e seleccionar cem fotografias cada um. "Nos meses seguintes pensei que talvez pudesse organizá-las de forma a criar uma espécie de segunda correspondência."

Segunda correspondência? "Organizá-las novamente", explica. "Emparelhá-las para que formassem um novo diálogo, esse baseado na composição, nas linhas de força, na cor, no tipo de actividade, etc." A larga experiência de Fernando no design de livros, jornais e revistas (ao serviço de periódicos tão conhecidos como Jornal de Notícias, Comércio do Porto, Diário de Notícias) "influenciou a organização" das imagens. "Depois, naturalmente, pensámos que tudo isto podia dar um livro." Pai e filha acertaram os detalhes, "foram feitos ajustes", et voilà.

"Não importava se o livro seria só para amigos ou se chegaria ao grande público", sublinha. O importante era materializá-lo. Assim, foi elaborada uma primeira edição de 100 exemplares que foi distribuída, integralmente, por familiares e amigos. Mas a segunda edição vem a caminho. "Eu tenho guardadas muitas das reacções das pessoas a quem enviei o livro e é muito curioso observar que a esmagadora maioria faz menção ao valor emocional da relação entre um pai e uma filha que está na base do livro."

Embora a obra esteja terminada, a correspondência ainda continua. "Continuamos a trocar fotografias na estética da linguagem das sombras", afiança Fernando. Mas porquê as sombras? Catarina, professora universitária e gravurista, responde nas páginas do livro: "No universo de sombras e reflexos, mundos diferentes se sobrepõem. Nele, encontram-se figuras e formas antes segregadas pela distância geográfica ou pela falta de imaginação. Há jardins dentro de lagos, céus dentro de oceanos, figuras intersectadas pelo horizonte de uma paisagem distante, a sombra de um aceno cai sobre um planeta." Para ela, a sombra "é um apontamento arrojado", "uma prova existencial", "um gesto que se evade". É, sobretudo, o elemento que une pai e filha.